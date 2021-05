Baldini: “C’è rammarico. I ragazzi hanno dato tutto”

CALCIO - SERIE C

L'allenatore del Catania analizza la sconfitta per 3-1 contro il Foggia nel primo turno playoff

CATANIA – Il Catania deve già salutare i playoff. I rossazzurri si sono arresi per 3-1 contro il Foggia, ma nessuno in casa etnea si aspettava una sconfitta del genere perché per passare il turno avevano a disposizione due risultati su tre.

Al termine della gara l’allenatore dei siciliani ha analizzato la sconfitta: “C’è rammarico, perché non siamo stati noi. Siamo stati meno spensierati e con un po’ di tensione. Avevamo iniziato bene e se c’era una squadra che poteva passare in vantaggio eravamo noi. Poi abbiamo perso un po’ di lucidità, c’è rammarico da parte di tutti”.

“Questi ragazzi mi hanno dato tutto quello che avevano. Il non essere stati noi con il Foggia sia in campionato che oggi, sono situazioni che alla fine poi paghi, ma i ragazzi hanno dato tutto e ho detto loro che sono orgoglioso. I gruppi come questi sono la fortuna degli allenatori”.

Baldini non vuole parlare di futuro: “In questo momento la società ha delle questioni da risolvere, sono più importanti del fatto che Baldini rimanga o meno. Sicuramente questa piazza mi piacerebbe conoscerla in modo pieno, a cominciare dal pubblico”.