Bercandeon, premiata la musicista monrealese Marilena Licata

PALERMO – Con “Madame Chauchat” la musicista monrealese Marilena Licata ha vinto il secondo premio del concorso di composizione internazionale per bercandeon: “La montagna incantata”. È appena terminata la prima edizione del concorso che ha visto protagonista un inedito strumento musicale imparentato con la fisarmonica, ideato da Fiorenzo Bernasconi e Stefano Caniato e realizzato con perizia artigiana da Teknofisa di Vercelli.

Comporre per il bercandeon ha costituito un compito particolarmente arduo e interessante, perché i musicisti non conoscevano direttamente lo strumento e di conseguenza non potevano verificare l’esito delle loro idee. La giuria, presieduta dal Prof. Renzo Cresti e composta di musicisti che conoscono il bercandeon, si è chinata su un numero elevato di pregevoli composizioni giunte da tutto il mondo. Dopo un’attenta analisi sia compositiva sia tecnica ha decretato il verdetto ha assegnato il primo premio al portoghese Gerson de Sousa Batista. Mentre il secondo premio è stato portato a casa dalla musicista siciliana, l’unica partecipante italiana. “Con grande gioia e sorpresa ho appreso di questo riconoscimento internazionale – commenta Marilena – in virtù del fatto che tantissime partiture sono giunte da ogni parte del mondo, senza limiti di età per i compositori che hanno aderito alla competizione. Spero che questa e altre notizie di carattere artistico siano di buon auspicio per la ripartenza della vita musicale, teatrale e culturale del nostro territorio, per incoraggiare dialoghi tra culture diverse poiché l’arte ci riconnette con la nostra umanità più profonda”. La giovane artista, diplomata in Viola e in Composizione al Conservatorio di Palermo, è interessata ai più svariati generi musicali. In qualità di violista ha maturato esperienza in varie orchestre e complessi cameristici, esibendosi sia in teatri e siti italiani che esteri. Come compositrice ha scritto musica sinfonica, da camera, composizioni per immagini, melologhi, eseguiti in Sicilia e nel resto d’Italia. Due eventi hanno segnato il suo percorso: l’incontro con la compositrice Sofia Gubaidulina e col cantautore Francesco Guccini, per loro ha composto lavori musicali in omaggio alla loro visita a Palermo.

Il concorso è stato collegato al Parco delle cinque vette, vicino a un luogo dove lo strumento è stato ideato. Ai compositori è stato chiesto di ispirarsi liberamente al romanzo di Thomas Mann La montagna incantata. Il corpus delle composizioni costituisce anche una specie di ideale suite collettiva. Un’interessante scelta di spartiti giunti al concorso formerà il volume di prossima uscita The magic Bercandeon. First anthology of scores for Bercandeon. La premiazione online è prevista per venerdì 4 giugno alle ore 18.00 e potrà essere seguita sul sito Virtual big band, che contiene anche un video promozionale e importanti indicazioni sullo strumento.