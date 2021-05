Catania, Silvestri: “Abbiamo deluso città e società”

“Difficile trovare le parole, c’è rammarico e dispiacere infinito”. Così Tommaso Silvestri, difensore del Catania, dopo la sconfitta per 3-1 al Massimino contro il Foggia, costata agli etnei l’eliminazione dai playoff di Serie C al primo turno. “Sappiamo di aver deluso una città e una società che non meritavano questo epilogo – ha proseguito Silvestri -. Siamo distrutti perché ci credevamo. Abbiamo commesso errori che non ci aspettavamo, poi al terzo gol siamo crollati”.