Festa di compleanno in barba alle norme anticovid: fioccano multe

In 14 stavano ballando sul terrazzo, a Solarino, nel Siracusano, per festeggiare il diciottesimo compleanno di un ragazzo. I carabinieri di Floridia e di Solarino sono intervenuti per interrompere la festa, dopo numerose chiamate dei residenti che lamentavano la musica ad alto volume. I militari quando sono arrivati hanno trovato 14 persone, non conviventi, 6 dei quali provenivano da fuori comune, che ballavano e bevevano in barba alle misure anticovid. Elevate sanzioni per oltre 10 mila euro complessivi.