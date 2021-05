“Intitolare la palestra scolastica al beato Rosario Livatino”

Intitolare la nuova palestra comunale di Biancavilla alla memoria del giudice Rosario Livatino, portatore di una visione nobile della giustizia, ispirata da un’intima esperienza di fede cristiana e, anche per questo, assassinato dalla mafia nel 1990. È l’idea lanciata all’Amministrazione comunale da un Comitato civico spontaneo che ha elaborato la proposta, sottoscritta da 30 cittadini, senza alcun riferimento a gruppi e realtà associative, ma accomunati semplicemente dall’unica forma di appartenenza possibile: la comunità biancavillese.

L’iniziativa è stata promossa nel giorno in cui, ad Agrigento, il giudice Livatino viene proclamato beato, in seguito al riconoscimento del martirio in “odium fidei”, da parte di papa Francesco.

“Il ricordo del sacrificio dei nostri conterranei, come Rosario Livatino, non è soltanto un’adesione ai principi di legalità, come pure non può ridursi a mera formalità, ma rappresenta un dovere morale per custodire la memoria di chi ha contrastato l’indifferenza, la complicità, la contiguità al compromesso mafioso. – spiegano l’avvocato Placido Laudani e il giornalista Vincenzo Ventura, tra i proponenti dell’iniziativa – Il difficile momento in cui viviamo, segnato dalla pandemia e dalla crisi occupazionale, potrebbe generare rassegnazione tra i più giovani, esponendoli ad elevati rischi, per questo servono coraggiosi modelli di vita, oltre a valori come quelli dello sport, inteso come strumento di coesione e di integrazione sociale”.

La nuova palestra di Biancavilla ha un forte valore simbolico, dal momento che verrà principalmente destinata agli studenti della scuola elementare “Marconi”, da sempre sprovvista di un luogo adeguato in cui praticare attività sportiva.

“Nella sua funzione educativa e sociale, – scrivono i 30 cittadini del Comitato Livatino – l’attività sportiva ben si coniuga con i principi del rispetto delle regole, dell’etica della disciplina, del sacrificio, della dedizione, aspetti imprescindibili per garantire una serena convivenza civile. Così, prende forma una rinnovata cultura della legalità da seminare tra i più giovani, nel segno di Livatino e di altri strenui servitori della nostra terra di Sicilia”.

Il progetto della struttura sportiva, avviato nel 2012 e finanziato dal Miur nel 2017, è adesso in fase di realizzazione nei pressi del campo sportivo e di Villa delle Favare.

Ulteriori adesioni potranno essere comunicate per mail all’indirizzo: [email protected]

I 30 cittadini firmatari sono: Placido Laudani, Vincenzo Ventura, Valentina Petralia, Lucia Papotto, Enrico Indelicato, Alfina D’Oca, Margherita Messina, Antonino Pastanella, Giuseppe Grasso, Nicola Milazzo, Giuseppe Catalfo, sac. Giovambattista Zappalà, Claudia Russo, Lucia Galeati, Rosario Di Grazia, Maria Rosa Petronio, Rosetta Garufi, Luciano Distefano, Salvatore Patti, Giuseppina Bellocchi, Angela Di Mauro, Pinuccia Greco, Loredana Papotto, Federica Furnari, Giuseppe Santangelo, Angela Mancari, Antonino Greco, Federica Amato, Rita Crispi, Alessandro Fallica.