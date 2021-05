Juve a picco, Pirlo sulla graticola: che succede in casa Juve?

Disfatta Juventus in casa, sconfitta per 0 a 3 dal Milan. La qualificazione in Champion League si allontana. Hanno vinto infatti anche le dirette concorrenti Napoli e Lazio. Ora la Juve dovrà vincere le prossime partite e sperare che le altre si fermino.

In conferenza stampa mister Andrea Pirlo ha usato parole piene di amarezza: “Difficile spiegare i motivi di una partita del genere. Certo è che ci sono tante componenti che non hanno funzionato. Quando perdi 3-0 in casa è fin troppo chiaro che tante componenti siano andate nella maniera sbagliata. Ma in settimana avevo visto bene la squadra“.

Ronaldo irriconoscibile, stessa cosa Morata, i soliti errori a centrocampo, Dybala lasciato in panchina quasi fino alla fine.

Pirlo finisce ancora una volta nella tempesta: “Io sono qui alla Juventus, ed era doveroso fare più e meglio di così. A volte succede che ci sono cose che hai in testa, le vuoi proporre, ma con qualcuno dei tuoi giocatori non le puoi fare. Ma se è successo questo, chi deve prendersene la responsabilità sono io”.

E adesso i tifosi si chiedono cosa accadrà in casa Juventus? Una mancata qualificazione alla principale competizione europea sarebbe un grave danno sportivo ed economico.