La Cisal incontra la giunta: “Bisogna salvare la città”

PALERMO – Si è tenuto oggi l’incontro fra i vertici del sindacato confederale Cisal e la Giunta comunale di Palermo, guidata dal sindaco Leoluca Orlando. “La città vive una condizione drammatica dovuta alla pandemia ma anche a problemi atavici e ormai strutturali che ne mettono a rischio il futuro – dicono Gianluca Colombino, Giuseppe Badagliacca e Nicolò Scaglione della Cisal – Facciamo appello al senso di responsabilità dell’amministrazione e delle forze politiche di maggioranza e opposizione: i palermitani hanno bisogno di risposte, bisogna mettere da parte i tatticismi e salvare la città; le forze sindacali sono pronte a fare la propria parte e a offrire il proprio contributo di idee e proposte”.

“Nel corso dell’incontro – spiegano Colombino, Badagliacca e Scaglione – abbiamo sottolineato la necessità di valorizzare il personale attraverso il completamento delle stabilizzazioni e lo sviluppo delle carriere, riavviare le opere pubbliche, intervenire con l’attivazione di un tavolo specifico sulle partecipate sbloccando la mobilità orizzontale da Reset verso Rap e Amat, potenziare i servizi sociali, digitalizzare gli uffici per rendere gli iter burocratici più veloci ed efficienti. Insomma, lo sviluppo e la ripresa devono tornare al centro del dibattito senza perdere altro tempo per evitare di perdere quella che è forse l’ultima chance per un territorio già storicamente provato e oggi colpito gravemente dalla pandemia”.