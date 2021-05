Le scarpe Lidl tornano sugli scaffali dei punti vendita italiani

ROMA – Il grande ritorno delle scarpe più chiacchierate degli ultimi mesi. Gli occhi sono puntati sui punti vendita Lidl che da oggi rischiano di venire presi d’assalto in barba alle distanze di sicurezza come accade qualche mese fa. “Per la gioia di tutti coloro che non sono riusciti ad accaparrarsene un paio le sneakers Lidl, le più chiacchierate degli ultimi mesi, saranno di nuovo in vendita dal 10 maggio negli oltre 680 punti vendita della catena in Italia, sempre al prezzo di 12,99 euro“, si legge in una nota diramata dalla nota catena di supermercati.