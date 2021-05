Cambio di programma per i playoff di Serie C, che slittano di una settimana, con la finale che sarà giocata il 16 giugno anziché il 13.

Questo cambio è stato deciso perché in casa Virtus Verona sono state riscontrate alcune positività, che hanno impedito di far disputare la gara contro la Triestina. Il Consiglio direttivo, che pensava di annullare le gare di ritorno nella fase nazionale, per non creare disparità ha deciso per lo slittamento di una settimana. Ecco il nuovo calendario: