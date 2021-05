Paci: “Avremmo meritato di più. Usciamo a testa alta”

CALCIO - SERIE C

Il tecnico del Teramo è amareggiato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Palermo

PALERMO – Nella giornata di ieri il Teramo è uscito sconfitto dal “Barbera” con il risultato di 2-0. Questo permette ai rosanero di accedere al turno successivo dei playoff. In casa dei biancorossi c’è un po’ di rammarico.

“Complimenti al Palermo perché se ha passato il turno avrà fatto qualcosa in più di noi – afferma al termine della gara Massimo Paci allenatore del Teramo -. Abbiamo iniziato con un baricentro alto perché il pareggio non ci bastava e questo ha facilitato quella ripartenza da cui è scaturito il rigore, che mi dicono essere generoso, ma non cambia il discorso: subirlo dopo pochi minuti è stato decisivo”.

Il Teramo, comunque, esce dai playoff a testa alta e lo afferma anche il tecnico: “Usciamo a testa alta, avremmo meritato di più ma accettiamo il verdetto del campo. Siamo stati più pericolosi di loro, ma devo essere onesto, non ho visto il consueto Teramo dell’ultimo mese, tuttavia rimane il grande lavoro svolto dai ragazzi. Mi spiace molto averli visti amareggiati nello spogliatoio, perché avremmo davvero voluto regalare una soddisfazione a tutto l’ambiente”.

“Questa è una rosa che ha valori importanti, l’errore più grande sarebbe ripartire da zero la prossima stagione, con qualche innesto mirato potremmo competere con tutti. Ci tenevo a ringraziare tutti per una bellissima annata che mi ha formato e fatto crescere sotto ogni angolazione”.