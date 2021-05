PALERMO – La Procura della Repubblica di Palermo ha aperto un’inchiesta sula morte di una donna al Policlinico di Palermo e ha disposto il sequestro della cartella clinica.

La vittima si chiamava Daniele Stifanese e aveva 50 anni. Il decesso è avvenuto il 9 maggio scorso. La donna era stata operata al cervello per l’asportazione di un meningioma. I parenti hanno presentato una denuncia alla stazione dei carabinieri Palermo-Oreto.

Hanno raccontato le fasi di una malattia che all’inizio, nei mesi scorsi, era stata valutata come una depressione da alcuni specialisti consultati privatamente. Daniela appariva distratta, disattenta. Dimenticava persino di andare a prendere i figli a scuola. Era stata in cura da uno psichiatra. Quando smise di deambulare autonomamente si decise di eseguire una risonanza magnetica che ha evidenziato la presenza del tumore cerebrale.

Il 12 aprile scorso era stata ricoverata al Policlinico e il 3 maggio sottoposta ad un intervento chirurgico. Le era stata asportata una parte della massa tumorale con un lungo intervento. I medici avevano detto ai parenti che nei prossimi mesi sarebbe dovuta tornare in sala operatoria. Il 9 maggio, però, dal reparto di Terapia intensiva è stata di nuovo trasportata in Neurochirurgia dove è morta. Le sue condizioni si erano aggravate.

I parenti, nella denuncia, sostengono di non avere avuto notizie chiare, che il medico che l’ha avuta in cura non sarebbe stato in grado di dire cosa sia successo. E che le uniche informazioni sarebbero state comunicate via Whatsapp. Chiedono chiarezza sul percorso clinico che ha portato al decesso.