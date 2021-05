Play off, gli accoppiamenti del secondo turno

Il Palermo andrà in trasferta in Campania e avrà l'obbligo di vincere per passare il turno

Nella giornata di ieri si sono disputate le sfide per il primo turno dei playoff di Serie C. Le gare del girone C erano: Palermo-Teramo; Catania-Foggia e Juve Stabia-Casertana. Al 90′ queste sfide hanno visto vittorioso il Palermo per 2-0, il Foggia per 3-1 e la Juve Stabia pareggiare 1-1, ma è bastato per passare il turno.

Al secondo turno quindi accedono queste tre squadre, che scenderanno in campo mercoledì e le sfide adesso saranno:

Juve Stabia-Palermo e Bari-Foggia. Le due squadre che giocano in casa hanno a disposizione due risultati su tre per passare al turno successivo (vittoria o pareggio), mentre le squadre ospiti devono necessariamente vincere.