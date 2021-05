Poker del Cus Catania all’Open EmmePiZeta Le Roccette

Due volte double per il CUS Catania agli Open EmmePiZeta ospitati dal TC Le Roccette. In campo femminile finale tutta cusina con Miriana Tona che sconfigge la compagna Giulia Paternò 6-3 6-3. In campo maschile, vince il maestro del CUS Alessio Di Mauro che si impone 7-6 6-3 in finale con Pietro Marino, allievo della nostra Accademia. Un poker dunque per il CUS che vale ancor di più visto che al torneo hanno partecipato fra singolare e doppio, maschile e femminile, ben 328 tennisti.