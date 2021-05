PALERMO- La Sicilia le sta provando tutte per accelerare la campagna vaccinale. Sono aperte – è possibile cliccare sulla piattaforma di Poste o anche, per esempio, sul portale dell’hub vaccinale della Fiera di Palermo, le prenotazioni per il vaccino tra i sedici e i cinquantanove anni, dedicato a persone che hanno qualche patologia in forma non grave. Nella classifica della percentuale tra dosi somministrate e consegnate, la Sicilia è sempre ultima con il 79,5 per cento, in compagnia della Sardegna.

La nuova categoria di prenotazione

“Dobbiamo accelerare con la campagna vaccinale – spiega il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia. Si parte a Palermo e in tutta la Sicilia e si tratta di un allargamento previsto da un’ordinanza del commissario nazionale, il generale Figliuolo”. Chi sono quelli che potranno prenotare? Sul sito della Fiera si parla di ‘patologie non gravi’. Lo spettro consultabile qui va dal diabete, alle malattie respiratorie, intendendo, appunto, ‘in forma non grave’. Bisognerà compilare i moduli che sono tipici per tutte le categorie vaccinali e scaricabili e poi ci sarà una ulteriore verifica negli hub e nei centri, prima della somministrazione.

Quale sarà il vaccino

“Aspettiamo ulteriori delucidazioni dalle istituzioni sanitarie nazionali ed europee su AstraZeneca e Johnson & Johnson – spiega il commissario -. All’inizio procederemo con Pfizer”.

Nuovi posti al ‘Cervello’ e alla Fiera

Nel frattempo si sta accelerando per l’apertura di trentadue nuovi posti letto di terapia semi-intensiva Covid all’ospedale ‘Cervello’ di Palermo. Dovrebbero essere disponibili in settimana. E procedono i lavori per la sistemazione di un nuovo padiglione nell’hub della Fiera.