Torrenova, la seconda fase si chiude con una vittoria: Pavia KO 81-75

La Fidelia Torrenova chiude la Seconda Fase battendo con merito Pavia 81-75 al termine di una gara combattuta e conquistata con tanta energia e grinta. La squadra di coach Bartocci lotta e riemerge dal -13 di fine primo quarto, portando a casa 2 punti fondamentali in chiave piazzamento play-out: con questo successo, infatti, Torrenova giocherà le prime due gare del primo turno in casa. Cinque i giocatori in doppia cifra alla fine, simbolo di una vittoria di squadra pesantissima che da convinzione e morale.

Ottima partenza per gli ospiti che nelle prime battute di gioco realizzano un parziale di 7-2, per la Fidelia è il solo Perin ad andare a segno. È capitan Di Viccaro a suonare la carica e a mettere la bomba del -1 (8-9). Nel primo periodo però la squadra di coach Di Bella ha un altro piglio e complice qualche palla persa di troppo con la tripla di Donadoni chiude agevolmente in avanti il primo quarto 14-27. Bolletta, in avvio di secondo periodo, accorcia immediatamente il parziale, ma ancora Donadoni risponde “pan per focaccia”. L’inerzia rimane a favore dell’Omnia Basket che con Rossi, Apuzzo e Dessì trova il 40-48 di fine primo tempo, con Torrenova che però sembra potersela giocare.

Al rientro dalla pausa lunga la squadra di coach Bartocci però cambia volto e grazie all’intensità del neo acquisto Guerra tiene botta ai tentativi di allungo avversari pian piano recupera terreno confezionano il 59-62 di fine quarto che trasuda di rimonta. Detto, fatto, perché in avvio di ultimo parziale è un idillio per Torrenova. La Fidelia infatti agguanta l’esatta parità a quota 66 e grazie allo strapotere fisico del solito Gloria negli ultimi minuti contiene i tentativi ospiti ottenendo meritatamente una vittoria di fondamentale importanza in ottica play-out.

Fidelia Torrenova – Riso Scotti-Punto Edile Pavia 81-75 (14-27, 40-48, 59-62)

Fidelia Torrenova: Gloria 21 (10/14), Perin 14 (2/6, 3/6), Bolletta 14 (1/4, 2/3), Di Viccaro 11 (0/1, 3/7),

Guerra 11 (3/6, 0/2), Lasagni 8 (2/3, 0/3), Klanskis 2, Ferrarotto, Mazzullo, Galipò ne, Saccone ne. Coach:

Bartocci

Riso Scotti-Punto Edile Pavia: Nasello 14 (6/10), Saladini 13 (2/2, 1/4), Donadoni 11 (4/7, 1/3), Dessì 10

(4/4, 0/1), Rossi 8 (3/3, 0/1), Torgano 8 (0/3, 2/6), Piazza 6 (3/5, 0/4), Apuzzo 5 (1/4), Ciocca, D’Alessandro

ne. Coach: Di Bella