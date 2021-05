Tusa, spiaggia da record: Bandiera Blu per il settimo anno consecutivo FOTO

Tusa, spiaggia da record: Bandiera Blu per il settimo anno consecutivo. I commento del Sindaco Luigi Miceli:“Faccio i complimenti alla giunta, al nostro gruppo consiliare e ai dipendenti comunali per avere, con spirito di servizio e competenza, raggiunto un risultato straordinario, in condizioni di oggettive difficoltà”.

“Vogliamo condividere questo prestigioso riconoscimento con l’intera comunità tusana, con i comuni del Consorzio della Valle dell’Halaesa e con il nostro Parco Archeologico. Un particolare ringraziamento va ai Cittadini di Tusa e alla Guardia Costiera – Circo Mare Sant’Agata di Militello e Loca Mare Santo Stefano di Camastra – per la proficua azione di tutela ambientale, costantemente svolta. Continuiamo a lavorare affinché questo territorio, con tremila anni di storia alle spalle, possa diventare un polo turistico sempre più affascinante e attrattivo, capace di imporsi sul mercato interno e internazionale”, ha proseguito

Leggi notizie correlate • Le Bandiere Blu 2018 - Sei riconoscimenti in Sicilia

Soddisfatto anche il vice Sindaco e assessore al Turismo, Angelo Turismo Angelo Tudisca. “Il grande impegno dell’amministrazione anche in un periodo di pandemia è stato ripagato con il prestigioso riconoscimento per le nostre spiagge”, ha dichiarato.

IL merito è da dividere con la meravigliosa squadra di consiglieri e dipendenti comunali. Continueremo ogni giorno a impegnarci per rendere Tusa sempre più una delle mete più ambite per i turisti. Siamo in prossimità della ripresa della campagna di scavi archeologici con le Università e dell’inizio dei lavori per la realizzazione del parcheggio a servizio del nostro meraviglioso centro storico”.