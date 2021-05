Uccise la madre: condanna confermata in appello

La Terza sezione della Corte d’assise d’appello di Catania, presieduta da Elisabetta Messina, ha confermato la condanna per il cinquantenne ragusano Carmelo Chessari a 6 anni e 8 mesi già inflitti in primo grado e con rito abbreviato nel settembre del 2020, per l’omicidio volontario della madre, Santa Trovato, 79 anni. Il giudizio di primo grado si era svolto in abbreviato. L’uomo, il 20 aprile 2019, aggredì la madre perchè lo aveva lasciato fuori dal balcone. Una volta rientrato in casa, si sarebbe scagliato contro l’anziana, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri. Il giorno successivo all’aggressione, la donna venne portata in ospedale in gravi condizioni; fu il figlio a chiamare i soccorsi. L’anziana, dopo qualche giorno di ricovero, venne trasferita all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. L’11 maggio 2019, il suo cuore cessò di battere. Gli esiti della autopsia chiarirono molti aspetti circa le cause del decesso. (ANSA).