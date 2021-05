Acireale, De Sanzo: “Arbitro? Società deve farsi sentire”

ACIREALE – “Ho visto troppa leggerezza dell’arbitro, la società deve farsi sentire con gli organi competenti. Mi dà fastidio”. Fabio De Sanzo, tecnico dell’Acireale, non ci sta. L’allenatore della compagine granata, dopo il pari per 2-2 col Castrovillari è intervenuto in conferenza stampa per sfogarsi: “Nel primo tempo potevamo fare anche più di due gol, poi nel secondo siamo un po’ calati. Non si può pareggiare una gara così, manca però anche un po’ di fortuna”, ha concluso De Sanzo.