ACR Messina, Novelli: “Serve lavorare, nessuno regala niente”

MESSINA – “La squadra si è espressa, abbiamo creato sei-sette palle gol, ci è mancata solo di sbatterla in porta. Purtroppo, quando incontriamo squadre che difendono basse, abbiamo difficoltà a trovare spazi e non si può allungare o allargare il terreno di gioco a nostro piacimento. Il dispendio di energie, se curi solo la fase difensiva, è minore, noi dobbiamo correre molto di più e poi cercare la giocata giusta”. Commenta così il tecnico dell’ACR Messina, il pari per 0-0 contro Santa Maria Cilento. L’allenatore dei peloritani, analizzando la gara ha poi proseguito: “Ci sono stati casi in cui abbiamo vinto senza meritarlo, mentre oggi, pur creando non sono venuti i tre punti, tutto si equilibra. Il Santa Maria è pericoloso nelle ripartenze, c’è da apprezzare il fatto che partite come queste, se vuoi chiuderle per forza, finisce anche per perderle, invece siamo stati maturi e abbiamo provato fino all’ultimo minuto, attraverso idee di gioco, come vedrete nelle immagini”.

“Dopo tre settimane di sosta, ci stava anche perdere un po’ di brillantezza, anche il caldo, devo esaminare tutti gli aspetti – ha continuato Novelli -. Ci lavoreremo con impegno e serenità, come ripeto sempre, dovremo lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita, ne sono convinto perché vengo da ventisei anni di esperienza, ho i capelli bianchi, il campo l’ho vissuto e, quindi, bisogna essere pazienti e tranquilli in situazioni come quelle vissute in questa partita, per non rischiare di finire a mani vuote”.

L’ACR è in vetta alla classifica del girone I di Serie D e nel prossimo turno sfiderà il San Luca: “Non so nemmeno cosa hanno fatto le altre e non mi interessa, io gioco su noi stessi. Se siamo capaci di mettere in pratica il lavoro settimanale, allora conquisteremo i punti, perché nessuno ci regala qualcosa – ha concluso Novelli -. Sarà difficile, ma possiamo farcela.”