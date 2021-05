Alta tensione in Medio Oriente: notte di guerra a Gaza

E’ proseguito nella notte lo scontro tra Israele e la Striscia di Gaza. Almeno 250 i razzi lanciati dalla enclave palestinese

verso lo Stato ebraico, che ha risposto con un’ondata di attacchi su 140 obiettivi in cui sarebbero morte almeno 20

persone tra cui 9 minorenni, secondo fonti palestinesi. L’esercito israeliano parla dell’uccisione di 15 miliziani di

Hamas e sostiene che “una parte delle vittime locali sono state colpite da razzi difettosi palestinesi”. Un arabo è morto in disordini tra dimostranti e residenti ebrei a est di Tel Aviv. Almeno 6 israeliani feriti ad Ashkelon, cittadina non lontano dalla Striscia, dove i razzi hanno colpito un edificio. L’Ue chiede lo stop immediato delle violenze, la Israele rilancia: “noi manteniamo il piede sull’acceleratore. L’operazione proseguirà ancora per giorni”. Richiamate 8 compagnie di riservisti della Guardia di frontiera per far fronte agli estesi disordini nelle località arabe del Paese.