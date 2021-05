“Assessore Mattina, Rip…” ma è un equivoco

PALERMO– L’ultima mattina di Giuseppe Mattina da assessore del Comune di Palermo si è svolta anche tra gli scongiuri e le facezie, dopo un passaggio nella sua stanza per prendere le sue cose tra cui un San Giuseppe in miniatura dono di Biagio Conte.

Che cosa è successo? Fratel Mauro Billetta, grande e generoso sacerdote di Danisinni, ha ringraziato l’assessore dimissionario a causa di un’inchiesta (leggi qui) con un post su Facebook. C’era scritto: “Oggi la nostra Città perde un assessore, Giuseppe Mattina, che ha fatto la sua parte, avremmo desiderato continuare a condividere questo viaggio a servizio degli ultimi ma certo rimarrà fecondo quanto seminato in questi anni e il cammino per Giuseppe, lo sappiamo, continuerà ancora”. Qualcuno ha equivocato – sui social non è difficile – pensando a una dipartita globale e terrena, per cui sono piovuti, un po’ ovunque, anche messaggi di cordoglio. All’ennesimo ‘Rip’ è stato chiarito l’equivoco. Lo stesso Mattina ha mandato un whatsapp ironico per sottolineare l’accaduto con amici e conoscenti. Tornando alle cose serie, bisognerà aspettare le mosse successive dell’inchiesta. L’ormai ex assessore ha chiesto di essere sentito dai pm.

Oggi il commiato ufficiale in una nota: “Sono assolutamente sereno e fiducioso nella conclusione positiva di questa vicenda – aggiunge -, così come sono certo di aver operato nel massimo della trasparenza e correttezza, in linea con i valori che hanno sempre mosso il mio impegno sociale per le persone più fragili. Proprio perché mosso da valori di massimo di rispetto e collaborazione fra le istituzioni, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni: il lavoro di assessore, ed ancor di più di assessore alle Politiche di cittadinanza, perché sia proficuo richiede rapporti, collaborazioni e interlocuzioni istituzionali che in nessun modo possono essere resi difficili da posizioni giudiziarie di singoli. E’ stata fin qui, e spero potrà essere in futuro, un’esperienza bellissima anche se faticosissima, di cui sono grato al sindaco e ai colleghi della Giunta, che mi hanno permesso di collaborare con la parte migliore di questa città, di scoprire e valorizzare tanti dipendenti comunali appassionati e impegnati, così come tanti semplici cittadini che hanno a cuore il benessere di tutti e di ciascuno, di ogni persona e della nostra comunità”.