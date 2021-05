Catania, Tacopina: “Se non sono proprietario non è colpa mia”

"Il mio piano è quello di mettere 40 milioni in 4 anni, non c’è nessuno nel mondo che lo farebbe per una squadra di terza serie"

CATANIA – “Ho deciso di parlare dopo che un giornalista ha scritto che le mie intenzioni sono quelle di truffare il popolo catanese. Queste dichiarazioni sono dettate da ignoranza o stupidità. La Sigi ha avuto due scadenze, una a febbraio e una ad aprile, e in entrambi i casi non si sono fatti trovare preparati, mentre io ero pronto sia prima che dopo”. Così Joe Tacopina, avvocato italoamericano, più volte vicino a rilevare il Catania. Intervistato da Il Catanista News, l’ex numero uno di Bologna e Venezia ha poi proseguito soffermandosi sugli impegni economici che ha sostenuto: “Ho dato 800 mila dollari alla Sigi per tenere il Catania vivo senza essere proprietario di nulla. Adesso io ho praticamente perso quei soldi e venerdì ho fatto un’offerta alla quale ho allegato le evidenze della mia proposta. Cos’altro devo fare? Sto facendo tutto quello che posso per chiudere questo affare. Se non sono ancora il proprietario non è di certo colpa mia”.

“Non ho idea di cosa aspettarmi, dato che è già successo qualcosa di mai visto – ha sottolineato Tacopina -. Se non gli piace la mia proposta, non sto di certo puntando una pistola sulla loro fronte. Ferraù, Nicolosi e Magni sono brave persone, ma ci sono altre venti persone circa nel Catania, che mettendo 200 euro pensano di possedere il Catania e parlano troppo. La riduzione del debito non è stata ancora formalizzata. Per la prossima stagione servirebbero 14 milioni di euro per iscrivere il Catania. Non c’è più tempo. Il mio piano è quello di mettere 40 milioni in 4 anni, non c’è nessuno nel mondo che lo farebbe per una squadra di terza serie, io lo faccio per una motivazione diversa”, conclude il Tycoon americano.