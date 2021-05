Concorsi, 100 posti di infermiere alla Asl di Pescara

Scadenza per le domande il 6 giugno.

L’azienda sanitaria locale di Pescara ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, al fine di ricoprire n.100 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria d.

Il concorso pubblico, indetto dall’azienda sanitaria locale di Pescara, prevede l’assunzione con un contratto a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare al concorso pubblico è indispensabile, pena esclusione del candidato dal concorso, effettuare l’iscrizione sul sito istituzionale dell’azienda sanitaria locale di Pescara, al link https://auslpe.iscrizioneconcorsi.it.

Chi potrà partecipare al concorso e quali sono i requisiti per accedervi? Gli ammessi al concorso pubblico dovranno possedere dei requisiti specifici, uno fra questi è la laurea in Infermieristica – classe delle lauree in professioni sanitarie e infermieristiche, professione sanitaria ostetrica, classe L/SNT1; l’altro requisito è l’iscrizione all’albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea.

I possessori dei requisiti sopracitati potranno compilare la domanda di partecipazione al concorso pubblico, pena l’esclusione, per via telematica, entro e non oltre il 6 giugno 2021, al link https://auslpe.iscrizioneconcorsi.it, previa iscrizione al sito. Sarà, inoltre, necessario versare un contributo alle spese concorsuali di 10,00€.

