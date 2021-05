Covid, vertice sulle riaperture: il coprifuoco potrebbe slittare alle 23

ROMA – Covid, a Roma vertice di governo su riaperture e coprifuoco. Si riunisce la cabina di regia a Palazzo Chigi con Draghi e i capigruppo di maggioranza che discuteranno sulla situazione Covid e sulle riaperture, mentre domani è in programma un vertice Governo-regioni sui parametri dei cambi colore. Il coprifuoco potrebbe slittare alle 23. Niente mascherine all’aperto quando ci saranno 30 milioni di vaccinati in Italia, afferma Sileri. Finora oltre 24 milioni le dosi somministrate. Tre milioni quelle in arrivo alle regioni questa settimana. Per il commissario all’emergenza Figliuolo l’obiettivo è quello di superare a giugno i 500 mila di vaccinati al giorno. Altri 198 intanto i morti in un giorno.