Giornata delle famiglie, tavola rotonda on line

La famiglia è una certezza storica e sociale. Da secoli il concetto di famiglia esiste, e col passare del tempo si è esteso, allargato, modificato ai tempi e ai cambiamenti sociali. Ma oggi vive una situazione di crisi e di incertezze, anche perché lo Stato non offre sicurezze. Lo pensa anche Elisabetta Nistri, presidente del WFWP-Italia: “Il nucleo familiare in Italia non ha quelle agevolazioni che meriterebbe, per incoraggiare i giovani a fare famiglia. E questa è una delle cause della più bassa natalità di sempre”. Nistro aggiunge che “se le famiglie sono in difficoltà, la società non potrà che riflettere questa sofferenza e questa instabilità. Senza famiglie non c’è futuro e non c’è sviluppo economico.”

Da questa preoccupazione nasce l’idea della tavola rotonda online di giorno 14 maggio, ore 18:30, per celebrare la “Giornata internazionale delle famiglie”. Il tema sarà: “Quale famiglia… verso quale futuro?”.

Carlo Zonato, presidente UPF-Italia ha commentato che “la famiglia è una palestra naturale insostituibile per la formazione di ognuno di noi e ci predispone a vivere nella comunità via via più ampia. Credo sia essenziale recuperare questa consapevolezza, che è la base per un futuro di pace e di armonia sociale più concrete, ma anche di gioia e di felicità più appaganti”.

L’evento è organizzato dalla “Federazione delle donne per la pace nel mondo” (WFWP-Italia) e dalla “Federazione internazionale per la pace nel mondo” (UPF-Italia). Interverranno all’incontro Elisabetta Nistri, presidente WFWP-Italia; Donatella Bramanti, Docente di Sociologia della Famiglia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Luciano Sesta, Docente di Filosofia Morale e Bioetica presso l’Università di Palermo; Annalisa Ronchi, Family e Teen Coach specializzata nella Gestione e prevenzione dei conflitti; e Carlo Zonato, presidente UPF-Italia. Moderatrice Francesca Baldini, giornalista.

Link per iscrizione https://bit.ly/3eW2pbs.