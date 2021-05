Gupe Volley, cominciano i playoff: sfida contro Cinquefrondi

Dopo un mese di allenamenti la squadra è pronta a tornare in campo per cercare a la promozione in Serie A3

Oltre un mese di allenamenti, attesa e reset psico-fisico, da domani si torna a fare sul serio. Partirà dal Pala Bonini di Cinquefrondi il cammino di Centro Sicilia Gupe Volley Catania nei playoff validi per la promozione in Serie A3. Contro una formazione storicamente abituata a questi contesti, Gupe affronterà la prima delle due sfide in programma per il primo turno nazionale.

La stagione regolare ha regalato molte soddisfazioni e altrettante vittorie, ma domani si riparte da zero e ogni punto avrà un peso decisivo, è di questo avviso coach Fabrizio Petrone: “Cinquefrondi è una squadra che conosce bene il contesto e ogni anno ci ritroviamo contro. È una formazione da affrontare attentamente perché ha cambiato guida tecnica e da quel momento ha trovato risultati. Nel quadro della prima giornata playoff, reputo che questa potrebbe essere una delle sfide più equilibrate”.

“Cosa mi aspetto dai miei ragazzi? Mi aspetto una prova solida – continua il tecnico etneo – è da un mese e mezzo che attendiamo di riprendere, mi auguro di riconfermare quanto visto già nella stagione regolare. Bandieramonte è arruolabile e il suo recupero è molto importante per noi”.

Alla vigilia dell’esordio ai playoff, arriva anche la carica del direttore generale Gupe Massimo Smario: “L’obiettivo è ricominciare da dove abbia lasciato con la stessa determinazione, forza ed entusiasmo, un mese e mezzo di stop non ha creato chissà quali problematiche perché ci siamo allenati con intensità e dunque arriviamo più che pronti a

questa gara d’andata, non sarà semplice ma occorre affrontarla col piglio giusto. Se ciò accadrà, non ho dubbi che avremo soddisfazioni, Cinquefrondi è una società consolidata con una tradizione importante”.

Il debutto di Gupe Volley Catania di coach Fabrizio Petrone ai playoff di Serie B è in programma per mercoledì 12 maggio alle ore 18:00 al Pala Bonini, diretta streaming appannaggio della società di casa attraverso i propri canali social.