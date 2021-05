E' accaduto in via Basile.

PALERMO – Un uomo di 58 anni è morto, per un malore, questa mattina in strada in via Ernesto Basile a Palermo mentre si trovava in auto. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti di polizia, il medico legale e il pm di turno. Il traffico nella zona è rimasto a lungo paralizzato per consentire gli interventi delle forze dell’ordine.