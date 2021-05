La comunità palestinese non festeggia la fine del Ramadan

La comunità palestinese a Palermo non festeggia la fine Ramadan e indice uno sciopero della fame e un sit in a piazza Verdi giovedì prossimo in solidarietà con la propria popolazione in Palestina. La comunità palestinese d’Italia invita la società civile, tutte le donne e tutti gli uomini amanti della pace, della libertà e della giustizia a scendere nelle piazze, sabato, “per denunciare e condannare il massacro del popolo palestinese”.

A Palermo alle 16. in piazza Verdi nel 73/o anniversario della Nakba (l’esodo, la catastrofe) del popolo palestinese, avvenuta dopo la creazione dello Stato d’Israele sulla terra palestinese. Domani mattina 12 maggio conferenza stampa alle 11in diretta dalla pagina facebook: https://www.facebook.com/fateh.ashqar (ANSA).