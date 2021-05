Malato di Covid “evade” dal reparto per un caffè e una sigaretta, denunciato

A soprenderlo è stato un poliziotto in servizio presso il posto di polizia dell'ospedale con in mano alcuni biscotti.

CATANIA – Malato di Covid si allontana dal reparto del Policlinico universitario per recarsi in un’area comune accessibile a tutti per prendere un caffe’ al distributore automatico e fumare una sigaretta. Ha 32 anni l’uomo denunciato dagli agenti del commissariato Borgo Ognia diCatania. A soprenderlo fuori dal reparto per gli affetti da coronavirus e’ stato poliziotto in servizio presso il posto di polizia dell’ospedale con ancora in mano il caffe’ ed alcuni biscotti. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo, visibilmente sorpreso, ha risposto infastidito all’agente.

Il 32enne è stato riaffidato ai sanitari nell’area Covid. E in provincia di Caltanissetta, a Riesi, i carabinieri hanno denunciato a piede libero due persone che sebbene positive, erano andate a fare la spesa in un supermercato della zona. I due uomini, suocero e genero, si aggiravano tra gli scaffali impegnati a fare acquisti. Immediatamente fatti rientrare nelle rispettive abitazioni, e’ scattata la denuncia per inosservanza dell’isolamento obbligatorio.