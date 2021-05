Minacce a Martello, Barbagallo: “Siamo vicini al sindaco di Lampedusa”

LAMPEDUSA – La solidarietà del Pd siciliano al sindaco Totò Martello. “No alle minacce e agli insulti che, soprattutto sui social, vengono rivolti a Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. Non è tollerabile che gli #haters si scatenino, rivolgendosi in modo ingiurioso bei confronti del primo cittadino – sindaco del #PD – che sta fronteggiando tra mille difficoltà l’ennesima ‘emergenza’ legata agli arrivi di #migranti provenienti dal NordAfrica”, lo scrive su Facebook il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo. “Si tratta di insulti, talvolta a sfondo razziale, che non possiamo e non vogliamo lasciar passare inosservati. Lasciano stupiti – oramai non più di tanto – le offese di Salvini nei confronti di Martello a cui rinnoviamo la nostra vicinanza e stima”, scrive Barbagallo.