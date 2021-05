Stasera in Tv ci sono i David di Donatello

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il pubblico potrà intrattenersi con una vasta programmazione tra fiction, show televisivi, reality, cinema e programmi di approfondimento. Su Rai 1 appuntamento imperdibile con la 66ma edizione del “David di Donatello”.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, la 66ma edizione dei premi “David di Donatello” organizzata dall’accademia del cinema italiano. Lo show rappresenta un momento di premiazione e di omaggio, che mette in risalto i protagonisti dell’anno cinematografico. Saliranno sul palco grandi eccellenze italiane, star del cinema nazionale e internazionale.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, la sesta puntata dello show “Un’ora sola vi vorrei”. Nel corso della serata, il comico e attore Enrico Brignano intratterrà il pubblico attraverso monologhi, musica e tanto divertimento.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, la trentasettesima puntata di “Carta Bianca”, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. La conduttrice tratta temi di attualità e di politica, confrontandosi, in ogni puntata, con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.20, la trentaduesima puntata di “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata di stasera, il conduttore metterà in luce le tematiche più calde dell’attualità politica e di cronaca, dando voce alle opinioni controcorrente e fuori dal coro.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, la miniserie “Buongiorno, mamma!”. Continuano le vicende della famiglia Borghi che vive la propria vita tra amore, ostacoli, difficoltà e segreti.

TV8 trasmetterà, alle 21.30, “Italia’s Got Talent – Il meglio”. Con la conduzione di Lodovica Comello, lo show stasera metterà in scena una raccolta delle migliori esibizioni dei talenti, saliti sul palco di Italia’s Got Talent.

CIELO (canale 26) trasmetterà, alle 21.20, “La cuoca del presidente”. HortenseLaborie, cuo ca di punta, viene ingaggiata del presidente della repubblica francese al fine di assumere il controllo della cucina durante tutti i pranzi presidenziali all’Eliseo. Il film mette in luce il carattere forte e la semplicità della cuoca Hortense, che riesce a sedurre il palato del presidente.