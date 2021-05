Strage in una scuola: 11 morti e decine di feriti

MOSCA – Strage in una scuola in Russia. Una sparatoria è avvenuta in una scuola di Kazan, città della Russia centrale. Secondo i servizi di soccorso locali, citati dai media russi, ci sarebbero almeno 11 morti e decine di feriti. La polizia avrebbe fermato un 17enne sul luogo e ucciso un secondo assalitore, che teneva in ostaggio varie persone. Nella scuola inoltre ci sarebbe stata anche un’esplosione. Diversi alunni sono saltati fuori dalle finestre del terzo piano della scuola numero 175 nella città di Kazan dopo che gli aggressori hanno aperto il fuoco all’interno dell’edificio. Il presidente Vladimir Putin ha ordinato d’inasprire le regole sull’uso delle armi da parte dei civili dopo la sparatoria nella scuola di Kazan. Lo fa sapere il Cremlino. Putin ha anche espresso le sue “profonde condoglianze” ai genitori delle vittime.