Trapani, oggi scade il bando per far rinascere il club

CALCIO - SERIE C

I tifosi sono in attesa e le ultime notizie sembrano confortanti

TRAPANI – Nella giornata di oggi scade il termine ultimo fissato dal Comune di Trapani per presentare le manifestazioni di interesse che possano dare una nuova vita al Trapani Calcio.

Il Comune, nelle prossime ore, farà presente se e quante offerete sono arrivate. I tifosi sono in fremente attesa, con la speranza che tutto si risolva per il meglio. Il club granata, riporta “telesudweb.it“, sembra finito nel mirino di un imprenditore conosciuto nel mondo del calcio. L’identità non è ancora nota, ma sembra rappresentare l’unica ipotesi di una ripesa del pallone a Trapani a buoni livelli sportivi.

De Picciotto, invece, ormai si è defilato perché le ultime variazioni da parte della FIGC gli impediscono avere quote di più squadre e lui ha già quote nel Lecce.