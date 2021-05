Trentuno anni fa l’omicidio Bonsignore, la commemorazione

PALERMO – Si è svolta oggi, presso la sede dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive, con la deposizione di una corona di fiori, la cerimonia commemorativa in ricordo di Giovanni Bonsignore, dirigente superiore dell’Assessorato regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, barbaramente ucciso il 9 maggio 1990. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale ha preso parte all’iniziativa l’assessore Sergio Marino.

“A distanza di 31 anni dal giorno in cui fu barbaramente ucciso nella Sicilia della mafia e del malaffare – dichiarano l’assessore Sergio Marino e il sindaco Leoluca Orlando – commemoriamo oggi l’alto funzionario della Regione Sicilia, Giovanni Bonsignore. Il suo impegno nella lotta contro qualsiasi forma di gestione non trasparente dei fondi pubblici e il rigore sul lavoro, pagato con la sua stessa vita, lo rendono ancora oggi un esempio da seguire per tutti gli impiegati del pubblico impiego e gli amministratori”.