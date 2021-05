Catania, Ferraù: “Salvata matricola, non meritiamo attacchi”

CATANIA – “Nessuno di Sigi merita un attacco come quello che ha fatto Tacopina. Qui 24 soci hanno avuto gli attributi di salvare la matricola, nessuno può permettersi di dire che ci sono soci da 100 euro o di insultare giornalisti. Tutti abbiamo contribuito in egual modo, altrimenti eravamo in Serie D”. Così l’avvocato Giovanni Ferraù, intervenuto in conferenza, cercando di fare chiarezza su quanto avvenuto nella trattativa con Joe Tacopina. “Oggi Joe Tacopina è rimasto un po’ alla finestra, ma non è più tempo di restare a guardare. La proposta ricevuta non è una proposta scadente, è semplicemente irrealizzabile – ha detto Ferraù -. Ci ha chiesto delle condizioni in pochissimo tempo, che sono infattibili. Lui potrebbe mettere 3 milioni subito e salvare il Catania, ma ci sta chiedendo prima di risolvere i problemi a noi. Tra l’altro ha presentato l’offerta in inglese, una cosa inaccettabile. Ha tempo fino al 15 maggio per presentarne una nuova“. Infine l’esponente della SIGI ha concluso: “Temo che dei possibili acquirenti possano pensare di prendere il Catania dopo il fallimento, essendo un opzione molto più conveniente a livello economico. Il Catania ha un debito di 26 milioni con il debito sportivo e 16 milioni con i privati”, ha chiosato Ferraù.