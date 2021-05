De Rose: “Voglio il bis con il Palermo”

PALERMO – A gennaio il Palermo ha acquistato solamente il centrocampista Francesco De Rose, che dal suo arrivo si è preso la maglia da titolare e in questo periodo vive un momento di strepitoso.

“Sono venuto qui con l’intento di portare il Palermo nelle categorie che gli competono, però io come gli altri abbiamo bisogno di prestazioni di gruppo per competere a un certo livello e sono contento che pian piano siamo cresciuti insieme sperando di migliore ancora”. Lo dichiara il centrocampista del Palermo Francesco De Rose ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Al mio arrivo avevo trovato una squadra un po’ spenta a livello di animo, forse anche per le conseguenze del covid. È sicuro che, per caratteristiche di ognuno di noi, questa è una squadra forte. Filippi ha i suoi meriti, bisogna dargliene atto perché ha fatto ottimi risultati. Non che Boscaglia non avesse fatto bene. Purtroppo siamo stati giudicati dai risultati e per adesso sono dalla parte di Filippi”.

De Rose ha parlato anche del rinvio di una settimana dei playoff: “Può essere un vantaggio, in questo rush finale abbiamo speso molte energie. Inoltre si può preparare meglio la partita. Giocando subito avremmo potuto sfruttare l’adrenalina della vittoria sul Teramo. Conosco le squadre di Padalino perché l’ho avuto allenatore a Matera, ma io in questi playoff temo solamente il Palermo perché siamo forti e siamo cresciuti tanto. La partita più difficile sarà quella contro la Juve Stabia, poi dalla fase nazionale le gare sono andata e ritorno e lì possiamo giocarcela meglio rispetto alla gara secca”.

Il centrocampista non si nasconde: “Obiettivo fare il bis? Se non l’avessi non scenderei in campo. I play off sono una lotteria e il primo turno ha regalato diverse sorprese, anche la Juve Stabia ha rischiato grosso”.