Ghirelli: “Per i playoff siamo pronti a qualsiasi evenienza”

“Questa prima rimodulazione porterà ad un leggero slittamento delle date ma abbiamo già pronto anche un nuovo format qualora dovessero verificarsi ulteriori criticità nei prossimi giorni. Non è il caso di fare anticipazioni ma gli spareggi vanno giocati, anche a costo di rivedere la modalità dello svolgimento, in ogni caso siamo pronti a qualsiasi evenienza”. Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, parlando dei playoff del campionato di Serie C. Intervistato da Studio100tv, il numero uno della terza serie ha poi proseguito: “Credo che da giugno potremo rivedere il pubblico sugli spalti, anzi, ci stiamo battendo per anticipare i tempi, ma questo non dipende da me. Posso anticipare che, qualora dovessero essere riaperti gli stadi, la Lega Pro rinuncerà alla sua percentuale sull’incasso, prevista dal regolamento, pari al 20-30%”.