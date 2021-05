Incidenti lavoro, Asp: -116 in primo trimestre nel Catanese

CATANIA – Sono diminuiti nel primo trimestre dell’anno gli infortuni sul lavoro in provincia di Catania. Dai dati rilevati dall’inali, al 31 marzo 2021, seppure non rappresentino ancora dati consolidati, sono stati denunciati 1.264 infortuni a fronte dei 1.380 del 2020. Il dato è in controtendenza rispetto a quello regionale che registra una crescita degli infortuni che passano da 5.581 (2020) a 5.624 (2021). A livello nazionale si evidenzia, invece, un costante aumento degli infortuni con esito mortale. Nei primi tre mesi dell’anno sono state presentate all’inali 185 denunce di infortuni mortali, 19 in più rispetto alle 166 registrate nel primo trimestre del 2020 (+11,4%). Oltre due i morti al giorno sul lavoro nei primi tre mesi 2021. L’incremento è stato influenzato anche dalle morti avvenute a causa dell’infezione da Covid-19 in ambito lavorativo, che rappresentano circa un terzo dei decessi denunciati all’inali dall’inizio del 2020. I dati sono stati presentati agli alunni di istituti superiori del territorio dall’Asp di Catania durante un webinar dal titolo ‘Favorire nei giovani l’acquisizione di competenze specifiche in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro’, organizzato in occasione di una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione, promossa dall’Ufficio speciale comunicazione per la salute dell’Assessorato regionale della Salute. “La prevenzione – dice Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania – si declina sia nell’adozione di stili di vita salutari, sia nell’acquisizione di nuove competenze, come ad esempio, in questo caso, relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un compito che interpretiamo all’interno di una grande cornice di sinergie, per le quali vogliamo ringraziare tutti gli attori istituzionali coinvolti”. (ANSA).