ROMA – Intesa sul dl Sostegni bis: ristori rapidi sulla base del fatturato e una compensazione ulteriore a fine anno sulla base dei bilanci. una delle questioni da risolvere era proprio quella della tempistica per l’erogazione di questa nuova tranche di ristori che, inevitabilmente, devono aspettare i bilanci (a giugno) o le dichiarazioni dei redditi per le attività in contabilità semplificata (novembre). La soluzione è stata trovata in un mix tra fatturato – la base di calcolo dei ristori erogati finora – e utili: tutti i dettagli si avranno con la scrittura delle norme, in corso in queste ore in vista del Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi tra giovedì e venerdì, ma il nuovo sistema manterrà lo schema attuale di ristori di massimo 150mila euro e per imprese fino a 10milioni di fatturato. Tutte le attività che hanno ricevuto o stanno ricevendo in questi giorni i bonifici dall’Agenzia delle Entrate previsti dal decreto Sostegni 1, riceveranno l’equivalente in automatico. E sempre sulla base del fatturato potranno intanto richiedere – se sarà mantenuta l’impostazione delle prime bozze – un ricalcolo del periodo di riferimento. In più, una volta approvati i bilanci o effettuate le dichiarazioni dei redditi, le imprese interessate potranno poi chiedere un’ulteriore integrazione dell’indennizzo.

Intanto, è attesa oggi una ventata d’ottimismo in tutta l’Ue per le prime previsioni economiche europee dall’avvio della campagna vaccinale anti-Covid. Il Recovery fund verrà inglobato nelle stime di Bruxelles: il suo impatto sul Pil è stimato fino a 3,5 punti. Alla Bce oggi è prevista una riunione del Consiglio direttivo. (Ansa)