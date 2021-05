Pall. Trapani ko: granata battuti 101-95 da Pistoia

TRAPANI – Sconfitta indolore per la Pallacanestro Trapani che chiude a quattro la striscia di vittorie consecutive messe a segno nella seconda fase del campionato di serie A2. Già sicuri del primato nel girone azzurro, i granata, privi di Nwohuocha, Mollura, Palermo e Miller, hanno perso il confronto casalingo contro la Giorgio Tesi Group Pistoia con il risultato finale di 95 a 101. Una gara in cui coach Daniele Parente si è affidato ai tanti giovani provenienti dal vivaio granata che hanno avuto il grandissimo merito di non far rimpiangere l’assenza dei senior e di contendersi la vittoria fino alla fine. Tra i singoli, oltre i 27 punti di Corbett, citiamo l’incredibile prestazione del classe 2002 Salvatore Basciano, autore di 19 punti.

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Basciano, Corbett, Pianegonda, Spizzichini e Renzi. Carrea risponde con Saccaggi, Riismaa, Wheatle, Poletti e Sims. Il primo canestro della partita porta la firma di Basciano, cui fa seguito la tripla di Saccaggi. Dalla stessa distanza è preciso capitan Renzi, mentre Riismaa appoggia al vetro il pareggio. Pistoia prova ad allungare con la schiacciata di Sims e il canestro di Wheatle, ma Corbett si accende con un’azione personale. Dopo i due punti di Poletti dalla lunga distanza Pianegonda e Rissmaa sono precisi (5’ 10-14). Dopo i canestri di Spizzichini e Pianegonda, Pistoia risponde con due triple di Riismaa. Spizzchini prova ad interrompere lo stato di grazia di Rismaa che scaglia un’altra bomba. Dalla stessa distanza Tartamella riporta i granata sul meno 4, ma Pistoia continua a realizzare con Poletti. Milojevic dopo un pick and roll inchioda la schiacciata, mentre Poletti mette a segno un gioco da tre punti. Nel finale del quarto Basciano dalla lunetta chiude la frazione di gioco sul punteggio di 22 a 28.

2° QUARTO: La gara riprende con la schiacciata di Zucca, ma Basciano scaglia la tripla. Erkmaa, Del Chiaro e Della Rosa realizzano da sotto, mentre Renzi mette a segno la tripla del meno 6. Dopo il canestro di Corbett ed il time-out di Carrea, Della Rosa e Wheatle sono precisi con le bombe, mentre la schiacciata di Del Chiaro impone il time-out per coach Parente (16’ 34-46). Renzi realizza cinque punti di fila, interrotti da Sims. Al canestro di Corbett risponde Della Rosa da tre punti, mentre Saccaggi e Miloevic sono precisi dall’area. Renzi chiude poi il quarto sul punteggio di 49 a 55.

3° QUARTO: Dopo la pausa lunga Pistoia prova ad allungare con i sei punti di Sims e Poletti, mentre Spizzichini dalla lunetta è preciso. Wheatle, Corbett e Basciano trovano la via del canestro dalla lunga distanza, mentre Tartamella va a segno dalla media distanza (25’ 59-69). Wheatle e Della Rosa mettono due liberi, mentre Corbett prima in penetrazione e poi da tre punti portano coach Carrea al minuto di sospensione (28’ 64-71). Renzi realizza quattro punti di fila, mentre Riismaa ha scagliato una bomba. Allo scadere della sirena Corbett mette a segno il 70-74 di fine quarto.

4° QUARTO: Milojevic appoggia il meno 2, ma Della Rosa e Riismaa rispediscono l’offensiva granata con due triple. Il canestro da sotto di Wheatle porta coach Parente al time-out (34’ 72-82). Corbett va a segno dalla media, mentre Saccaggi e Riismaa scagliano le nuove triple. Pianegonda fa due su due dalla lunetta, ma ancora dalla lunga distanza Saccaggi e Corbett realizzano. Sims mette a segno il gioco da tre punti che chiude con quattro minuti d’anticipo la gara. Il match poi termina con il risultato finale di 95-101.

2B Control Trapani vs Giorgio Tesi Group Pistoia 95-101

Parziali: (22-28; 49-55; 70-74; 95-101).

2B Control Trapani: Corbett 27 (6/12, 5/10), Basciano 19 (2/4, 4/5), Renzi 18 (2/5, 4/5), Pianegonda 8 (1/3, 1/2), Milojevic 8 (4/4), Spizzichini 6 (2/5, 0/2), Tartamella 5 (1/2, 1/1), Erkmaa 4 (2/3, 0/2), Piarchak, Palermo ne, Mollura ne, Miller ne.

Allenatore: Daniele Parente.

Giorgio Tesi Group Pistoia: Riismaa 25 (2/4, 7/12), Poletti 19 (6/13, 2/3), Wheatle 18 (4/6, 3/6), Della Rosa 12 (1/1, 3/7), Saccaggi 11 (1/1, 3/5), Sims 8 (3/8, 0/1), Del chiaro 6 (3/4), Zucca 2 (1/2, 0/1), Querci (0/2, 0/3), Allinei ne.

Allenatore: Michele Carrea.

Arbitri: Moretti, Capurro, Bartolini.

Note: Gara a porte chiuse.