CATANIA – La scorsa serata personale della sezione volanti, diretta dal Vice Questore Aggiunto Vincenzo Sangiorgi, ha arrestato un uomo responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, intorno alle ore 19:00, gli operatori sono intervenuti in una zona del centro cittadino a seguito di una segnalazione pervenuta su linea NUE 112, dove era stata segnalata la presenza di un uomo intento a spacciare sotto casa. L’uomo è stato prontamente identificato e fermato; la successiva perquisizione effettuata nel suo appartamento ha permesso di rinvenire sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di circa 460 grammi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Per tali motivi l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione dell’A.G. procedente.