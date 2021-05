Vaccini ai portuali: presto hub nel terminal crociere

CATANIA – A breve a Catania sarà dato il via ad una campagna vaccinale contro il Covid – 19 lanciata per tutti i lavoratori del porto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale che si avvarrà come hub del terminal crociere. Lo rende noto l’ente, aggiungendo che questo darà la possibilità di ricevere il vaccino di competenza secondo le regole del piano nazionale per le vaccinazioni. Inoltre, potranno partecipare alle vaccinazioni anche familiari e conviventi che su base volontaria aderiranno alla somministrazione. È nelle intenzioni dell’AdSP replicare l’esperienza anche per il porto di Augusta. “Confidando nella massima collaborazione di tutto il cluster portuale – conclude l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale – si stima di potere somministrare circa un migliaio di vaccinazioni, contribuendo così ad un’accelerazione della campagna vaccinale sul territorio siciliano”.