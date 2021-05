Altra notte di fuoco a Gaza, Israele pensa all’invio dell’esercito

Piani per un possibile ingresso via terra a Gaza saranno presentati al Comando generale dell'esercito israeliano per l'approvazione

Sono stati 130 i razzi lanciati dalla notte scorsa da Gaza verso Israele. E intensi lanci da Gaza sono ripresi anche stamane in direzione della vicina città israeliana di Sderot e dei villaggi agricoli della zona. La popolazione è stata costretta più volte a correre nei rifugi. A Haifa arabi hanno appiccato il fuoco alle automobili parcheggiate sotto ad un edificio abitato da ebrei ortodossi. Intossicate 60 persone. Piani per un possibile ingresso via terra a Gaza saranno presentati al Comando generale dell’esercito israeliano per l’approvazione. L’esercito israeliano, dall’inizio del conflitto, ha colpito oltre 600 obiettivi militari nella Striscia: tra questi un tunnel di Hamas e anche infrastrutture e centri di comando. A causa della situazione con Gaza i voli passeggeri in arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv sono stati dirottati verso lo scalo di Ramon vicino Eilat, nel sud del paese.