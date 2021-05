Bloccato all’ingresso senza mascherina, prende a sassate il supermercato

CALTANISSETTA – Paura ieri pomeriggio in un supermercato a Caltanissetta dove un 34enne ha lanciato pietre contro la vetrata e l’ingresso. Pare per rappresaglia perché gli era stato proibito l’ingresso perché sprovvisto di mascherina. Il personale e i clienti si sono barricati dentro e nel frattempo hanno contattato la polizia giunta poco dopo sul posto.

Al loro arrivo gli agenti hanno trovato l’uomo che brandiva un grosso masso all’indirizzo della porta d’ingresso del supermercato già in frantumi. Lo hanno bloccato e portato in Questura dove è stato identificato. Il responsabile della sicurezza dell’attività commerciale ha riferito ai poliziotti che poco prima l’uomo era stato allontanato poiché si era presentato all’entrata del negozio privo di dispositivi di protezione individuale. Poco dopo era tornato e aveva iniziato a tirare grossi massi all’indirizzo della porta d’ingresso frantumandone i vetri. Il 34enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose e sanzionato amministrativamente per violazione alla normativa anti Covid-19. (ANSA).