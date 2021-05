Catania, Ferraù: “Apprezziamo sforzo per rinnovare il Massimino”

CATANIA – Nella giornata di oggi il Comune di Catania ha presentato il restyling dello stadio “Massimino” che, dopo 24 anni, si rifarà il look.

Il sindaco Salvo Pogliese li ha presentati come “interventi di adeguamento che servono a rendere più confortevole il godimento dagli spalti degli eventi sportivi e i concerti, come accade ormai negli stadi più moderni, ma anche a riqualificare tutto l’impianto ormai inadeguato per la storia e la tradizione di una grande città, che crede nello sport come fattore di coesione e promozione sociale”.

Il Catania, intento a risolvere le questioni relative al futuro societario, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento alle istituzioni locali per queste opere: “Esprimo ancora una volta gratitudine al sindaco Salvo Pogliese, all’assessore allo sport Sergio Parisi e a tutta l’amministrazione del Comune di Catania per il lavoro che svolgono per la città per renderla più bella e funzionale – dichiara Giovanni Ferraù presidente del Cda della SIGI, società proprietaria del Calcio Catania -. Tutta la Sigi apprezza lo sforzo che l’amministrazione sta facendo per migliorare le strutture sportive della città e in modo particolare la casa del Calcio Catania, ovvero lo stadio Angelo Massimino. Il rinnovamento dello stadio Massimino è un punto di partenza anche per Sigi, che lavorerà, senza lasciare nulla al caso, per fare in modo che all’interno di uno stadio rinnovato possa giocare una squadra degna di una struttura così importante e prestigiosa”.