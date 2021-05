Circolo Vela Sferracavallo ospita tre velisti che preparano le Olimpiadi

PALERMO – Mattia Camboni, Andreas Cariolou e Byron Kokkalanis. Tre campioni di prestigio internazionale, concentrati sull’obiettivo dei prossimi giochi olimpici, si alleneranno per tutto il mese di maggio al Circolo Velico Sferracavallo.

«Abbiamo scelto il Circolo Velico Sferracavallo – spiega Riccardo Belli Dell’Isca, allenatore della squadra olimpica RS:X maschile – per svolgere attività di preparazione in vista della grande sfida dei giochi olimpici di Tokyo. Le caratteristiche tecniche del Golfo e la logistica garantita da una struttura come questa ci consentono di svolgere con serenità, concentrazione e in piena sicurezza gli allenamenti. Insieme a Mattia – grazie ad un accordo siglato tra le federazioni – scenderanno in acqua anche il campione cipriota Andreas Cariolou e il campione ateniese Byron Kokkalanis».

La bellezza naturale di Sferracavallo, l’organizzazione della sede sportiva, della foresteria e della sede sociale del Circolo, non sono passate inosservate agli occhi degli atleti. «Svegliarsi e vedere l’acqua cristallina sotto casa non è una cosa che capita ovunque – spiega Mattia Camboni, il campione 25enne di Civitavecchia reduce dalla medaglia d’argento ai Campionati Mondiali 2021 della Classe Olimpica RS.X (Spagna) -. Il Golfo offre condizioni valide e una termica particolare che ci consente di allenarci con del vento non facile da trovare in Italia. A questo si aggiunge la possibilità di un allenamento completo sia a terra che in acqua. Abbiamo tutto all’interno della struttura – alloggio, ristorante, palestra – e questo, oltre alla praticità, ci garantisce anche una sicurezza fondamentale in misura di contenimento di Covid19».

Atleta del Gruppo sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria, Mattia – soprannominato l’Italian Prodigy per i risultati ottenuti nel corso della sua carriera – negli scorsi mesi ha collezionato un argento agli Europei e un altro ai Mondiali di Candice risultando il primo atleta italiano mai salito sul podio. Dello stesso avviso anche gli atleti stranieri, Byron – allenato dal campione olimpico Nikos Kaklamanakis – ed Andreas, entusiasti della borgata marinara e dell’accoglienza del Circolo Velico Sferracavallo.

«Ospitare questi tre grandissimi atleti e i loro allenatori – spiega il presidente del CVSF, Giuseppe Giunchiglia – è un enorme privilegio e non può che renderci sempre più orgogliosi del lavoro fin qui svolto da tutti noi. Ciò è sintomatico di come il nostro Circolo, in pochissimo tempo, si sia affermato nel panorama nazionale e internazionale come una realtà solida, credibile e pensata per ottimizzare il lavoro degli atleti. Un ringraziamento sentito al coach Riccardo Belli Dell’Isca e al Direttore Tecnico Michele Marchesini per la fiducia riposta nel nostro Circolo. Siamo certi che sia l’organizzazione della logistica sia le condizioni meteorologiche non deluderanno questi grandissimi campioni. Doveroso ma sentito un grandissimo in bocca al lupo a Mattia per le prossime Olimpiadi, con la speranza

che il Circolo e le acque di Sferracavallo portino bene alla spedizione. Auspichiamo che questo sia il primo step di una stretta collaborazione con la squadra olimpica».