Coni, Malagò rieletto presidente: sarà il terzo mandato

MILANO – Giovanni Malagò è stato riletto alla presidenza del Coni. Sono 55 i voti ricevuti da Malagò, che ha preceduto Renato Di Rocco, fermatosi a quota 13, e Antonella Bellutti che ha ricevuto un solo voto.

Per Malagò, in carica dal 19 febbraio 2013, è il terzo mandato. Al termine il presidente eletto ha dichiarato: “Sarà il terzo mandato e l’ultimo. Non mi risparmierò per essere forti e credibili in questo momento di tempesta. Non c’è niente di più bello di fare il presidente del Coni. Sarò sempre dalla parte dello sport. Un grazie anche ai miei avversari, solo elettorali”.

La giunta avrà anche una grande quota femminile perché entreranno in cinque cioè Silvia Salis, Norma Gimondi, Claudia Giordani, Emanuela Maccarani e Antonella Del Core.

Entra nel nuovo governo guidato da Malagò anche il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che passa da sesto nella quota dirigenti. Dove dietro Salis (46 voti) e Gimondi (37) sono stati eletti anche Copioli (Moto) e Rossi (tiro a volo) con 37, Buonfiglio (Canoa, 36), Gravina (calcio, 34) e Di Paola (sport equestri, 33). Esclusi invece Aracu (32), Cito (22), Scarso (14), Lunetta (7), Zanella (6), Porqueddu (4) e Rubinetti (1).

Sono stati eletti due atleti: Antonella Del Core (pallavolo) con 37 voti e Paolo Pizzo con 21. Fra i tecnici entra in giunta Emanuela Maccarani con 55 consensi (Ana Butu 12 Gilberto Pellegrino 2, Maniela Benelli 1). Per i comitati regionali passa Sergio D’Antoni (Sicilia) con 44 voti mentre resta fuori Domenico Ignozza (Umbria) con 26. Per i delegati provinciali entra Claudia Giordani: la slalomista d’argento nel 1976 ottiene 53 voti (fuori Riccardo Viola con 18). Poi gli enti di promozione: il posto in giunta va a Giovanni Gallo (Pgs) che con 48 voti precede Bruno Molea che si ferma a 17.