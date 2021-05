Il Master della Strada degli scrittori dedicato alle parole della pandemia

Per il quinto anno consecutivo torna il Master di Scrittura organizzato dall’associazione Strada degli Scrittori con il coordinamento scientifico di Treccani Cultura.

Il master è dedicato quest’anno alle “parole della pandemia”. Una occasione che certamente contribuirà, in considerazione anche dei prestigiosi docenti presenti, a favorire la capacità di discernere e diffondere l’adeguata comunicazione contro il dilagare di fake news e falsi allarmismi che ormai risulta essere la sfida quotidiana delle organizzazioni, delle strutture sanitarie e della comunicazione pubblica ai tempi del Covid-19. La pandemia, infatti, ha messo in evidenza la necessità di comunicare in maniera semplice, ma efficace.

L’evento, che anche quest’anno si svolgerà nel cuore di “Girgenti”, l’antico nome di Agrigento, al teatro “Luigi Pirandello”, ruoterà dal 28 giugno al 4 luglio attorno a grandi firme: Lucia Annunziata, Laura Boella, Massimo Bray, Felice Cavallaro, Liliana Cori, Stefano Ciafani, Barbara Gallavotti, Claudio Gioè, Evelina Santangelo, Angela Santoni, Padre Antonino Spadaro, Alessandro Vespignani e tanti altri.

Il Master, che ha il patrocinio, tra gli altri, del Consiglio di presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Agrigento e della Fondazione Teatro Pirandello, del Consorzio universitario Empedocle di Agrigento, del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, dei Comuni di Grotte e Castrofilippo, del Distretto turistico regionale Valle dei Templi e dell’associazione nazionale dirigenti pubblici ed alte professioni della scuola, mutuando la formula già usata con successo negli anni passati, avrà come tema le parole. Dopo quella della Politica nell’edizione 2020 i docenti approfondiranno le voci della Pandemia.

L’iniziativa, oltre alle lezioni frontali, consentirà agli iscritti di ripercorrere i luoghi che hanno visto nascere o dove hanno trovato ispirazione grandi autori come Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Antonio Russello, Rosso di San Secondo e tanti altri. Previsti per i partecipanti, oltre a numerose escursioni e serate dedicate ai libri, anche dei laboratori di scrittura che coinvolgeranno il primario emerito dell’Istituto Regina Elena di Roma Edoardo Arcuri e i giornalisti Elvira Terranova, Lidia Tilotta e Salvo Toscano.

Il Master, coordinato da Felice Cavallaro (nella foto), firma del “Corriere della Sera”, ideatore e direttore della “Strada degli scrittori”, può contare sul coordinamento scientifico di Massimo Bray, direttore generale della Treccani.

Per tutte le informazioni e per iscriversi questo il link