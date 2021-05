Il palermitano Tobia eletto presidente dei farmacisti europei

Importante riconoscimento per i segretario nazionale di Federfarma.

Il segretario nazionale di Federfarma, il palermitano Roberto Tobia, è stato eletto per il 2022 presidente del PGEU, il raggruppamento di cui fanno parte tutte le Federazioni degli Ordini dei farmacisti e le Associazioni nazionali delle farmacie europee.

“L’elezione di Roberto Tobia, nuovo presidente del Pharmaceutical Group of the European Union, conferma il grande impegno della città nel settore farmaceutico e costituisce un nuovo importante passo nel cammino di internazionalizzazione di Palermo e delle sue realtà artistiche, culturali e professionali – ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando -. A Tobia, con grande soddisfazione e apprezzamento, auguro buon lavoro per il suo nuovo incarico”.