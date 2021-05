Juve Stabia-Palermo, Romeo: “Ho cuore diviso a metà”

“Palermo? Sono nato e cresciuto li. Ma ammetto che ho il cuore diviso. Qui, a Castellammare, sono diventato uomo e calciatore. Sono due grandi squadre. Sono sicuro che sarà una bellissima partita. Che vinca il migliore”. Così Samuele Romeo, difensore palermitano ex Juve Stabia. Intervistato da Passione Gialloblù, centrale cresciuto nel settore giovanile del Palermo ha poi proseguito: “Fattore campo? Giocare senza pubblico è come se facessi delle amichevoli. Molte squadre, anche piazze importanti, han giocatori che soffrono la pressione. Loro sono stati avvantaggiati. A me personalmente non cambia molto – ha concluso Romeo -. Detto questo, credo che, a differenza di un tempo, in questa situazione non influisce molto il giocare in casa o in trasferta”.